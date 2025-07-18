ضبط مخزن يعيد تدوير زيوت طعام فاسدة لطرحها بالأسواق في أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح حملة رقابية موسعة في ضبط مخزن غير مرخص بحي شرق مدينة أسيوط، يقوم بتجميع زيوت طعام مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان الالتزام بالضوابط الصحية والمعايير المعتمدة لحماية سلامة الغذاء.

وشارك في تنفيذ الحملة كل من: مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل الوزارة، والدكتور مصطفى محمد، رئيس حي شرق، ومحمد عبد الحفيظ، مدير إدارة تموين حي شرق، وبهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي، إلى جانب معاوني الحي وقسم الشغالات، وتحت إشراف أشرف عبد الحميد، مفتش الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر داخل جراكن تحمل علامات تجارية مقلدة، بالإضافة إلى 7 أسطوانات بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، داخل المخزن المخالف. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة لمكافحة الغش التجاري، وضمان صلاحية السلع المعروضة، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية الصحة العامة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية للتصدي لأي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي أو التلاعب في السلع التموينية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، (2135858/088)، (2135727/088)، أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك": صفحة محافظة أسيوط، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: هنا.