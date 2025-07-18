اصطدمت به تريلا محملة ببلدوزر.. ما تفاصيل حادث كوبري المشاة بطوخ؟



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



في صباح الجمعة 18 يوليو 2025، شهد الطريق الزراعي السريع (القاهرة – الإسكندرية) عند مدخل مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا تسبب في تلفيات جزئية لكوبري مشاة، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل (كساحة محمّلة بلودر) بجسم الكوبري أثناء عبورها تحته

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بصيغة عاجلة عن تلفيات جزئية أو تحرك الكوبري من مكانه نتيجة الاصطدام.

أسفر الاصطدام عن سقوط تحرك الكوبري على الطريق، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في السيارات العابرة. لكن الحادث أدى إلى شلل مروري، نتيجة انتظار رفع الأجزاء التالفة وتنظيم المرور.

استجابة سريعة من السلطات

وصل إلى موقع الحادث على الفور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية برفقة نائب وزير النقل والقيادات الأمنية والمحلية لمتابعة تطورات الوضع.

جرى الاستعانة بـ3 ونشات وأوناش عملاقة وفِرق من وزارة النقل والحماية المدنية لإزاحة أجزاء الكوبري وإعادته لمكانه وتأمين الموقع.

باشرت شُرطتا المرور وطوخ أمنًا بإدارة حركة المركبات والتحويلات المرورية لضمان سلامة الطريق.

هل انهار الكوبري كليًا؟

نفت هيئة الطرق والكباري الانهيار التام، مؤكدة أن ما حدث عبارة عن تلفيات جزئية فقط، وأن الهيكل الإنشائي الكلي للكوبري لا يزال قائمًا.

وأكدت الهيئة أن العمل يجري حاليًا على تأمين الموقع ورفع الأجزاء المتساقطة وتأهيل الطريق.

التحويلات المرورية

جرى توجيه المركبات من الوجه البحري إلى داخل مدينة طوخ ثم العودة للطريق الزراعي مجددًا.

ويمر القادمون من القاهرة عبر طريق مشتهر (مزلقان زكي / محور شبرا – بنها)، ثم يعودون إلى الطريق الزراعي عند قرية الحدادين.

وتستمر عمليات التثبيت الفني للكوبري، بالتعاون بين وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري.

أشار المحافظ إلى ضرورة تركيب محددات ارتفاع للشاحنات، وتكثيف أعمال التفتيش على النقل الثقيل لمنع تكرار الحوادث.