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11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

07:54 ص الجمعة 18 يوليو 2025

حادث ميكروباص

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المنيا – جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قرب مدخل مدينة المنيا، نتيجة انفجار أحد إطارات المركبة.

وتلقى قسم شرطة المنيا بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن إصابة 11 راكبًا بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين باشرت الجهات المعنية تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

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