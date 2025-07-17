دموع الابن وحزن المحافظ في وداع ميمي عبدالرازق ببورسعيد (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

في أجواء خيم عليها الحزن، تلقت أسرة الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط والمدير الفني الأسبق للنادي المصري، واجب العزاء، مساء اليوم الخميس، بمسجد السلام في بورسعيد، في العزاء الذي أقامه مجلس إدارة النادي.

شهد العزاء توافد أعداد غفيرة من جماهير النادي المصري وأبناء بورسعيد، إلى جانب القيادات التنفيذية والرياضيين، حيث سيطرت ملامح الحزن على الجميع، ودخل نجله الدكتور أحمد في نوبة بكاء خلال تلقيه العزاء في والده.

وقدم واجب العزاء اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء عادل الغضبان، المحافظ الأسبق، تأكيدًا على المكانة الكبيرة التي حظي بها الفقيد.

يأتي ذلك بعد يوم من تشييع الآلاف من أهالي المدينة جنازة الفقيد في مشهد مهيب، انطلاقًا من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.