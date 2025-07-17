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رغم العاصفة الترابية.. 2000 سائح زاروا معبد أبو سمبل بأسوان

05:48 م الخميس 17 يوليو 2025

السياح داخل معبد أبو سمبل

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية في مطاري أسوان وأبو سمبل الدوليين، إلى جانب استئناف حركة الملاحة النهرية في نهر النيل وبحيرة ناصر، وذلك عقب تحسّن الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ أن الحركة السياحية لم تتأثر، حيث زار نحو 2000 سائح معبدي أبو سمبل، إلى جانب استمرار زيارات الأفواج السياحية للمزارات والمعالم الأثرية الأخرى في المحافظة.

وكانت أسوان قد تعرّضت فجر اليوم لموجة من الطقس السيئ، تسببت في هبوب رياح محمّلة بالأتربة والرمال، أدّت إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق.

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