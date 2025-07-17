أسوان – إيهاب عمران:

في ظل موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها محافظة أسوان، أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة المعنية، للتعامل الفوري مع المتغيرات المناخية الحالية.

وشملت الإجراءات الاحترازية إغلاق حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت بمطاري أسوان وأبو سمبل الدوليين، لحين تحسن مدى الرؤية، إلى جانب وقف كامل لحركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر في مدينتي أسوان وأبو سمبل.

كما وجّه المحافظ بتكثيف المتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة التطورات والتدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدًا أن الوضع مستقر حتى الآن دون تسجيل أي خسائر.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة المرور بالتنبيه على سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر، خاصة على الطرق السريعة مثل طريق أسوان/القاهرة الصحراوي والزراعي، وطريق أسوان/أبو سمبل البري، والطرق الداخلية بالمدينة.

ومن جانبه، أصدر المهندس سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، تعليمات صارمة بوقف حركة جميع العائمات النهرية، بما في ذلك الفنادق العائمة والدهبيات، على المسار الملاحي أسوان/الأقصر، وكامل مسطح بحيرة ناصر، لحين استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد البربري على ضرورة التزام العائمات المتواجدة حاليًا في المجرى الملاحي بأقصى درجات الحيطة والحذر، مع إجراء مناورات الرسو في أقرب مرسى آمن، وتشغيل جميع الأنوار الملاحية والسطحية، وإنزال التندات العلوية، ومراجعة أعمال الرباط وتأمين المحتويات.

واختتم بتأكيده على سرعة الإبلاغ عن أي طوارئ باستخدام كافة وسائل الاتصال، لضمان استجابة سريعة وفورية من الجهات المختصة.





