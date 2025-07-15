محافظات - مصراوي:

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء شخصين على ثلاث سيدات بالضرب (سيدة مسنة وابنتيها)، داخل منزلهن بمدينة المنصورة، وذلك على خلفية نزاع إيجاري متفاقم.

بدأت الواقعة، يوم 11 يوليو الجاري، عندما نزلت السيدة سهير عبد الشهيد عبد الفتاح (65 عامًا)، من شقتها فتفاجئت بأن أحد أبناء المستأجر قفل بوابة العماوة ومنعها من الخروج، فصرخت واستغاثت ببناتها، وعندما حاولت ابنتها "إيمان" التدخل ومساعدة والدتها، تعرضت هي الأخرى للاعتداء من جانب المستأجر وابنه، ولم يتمكن أهالي المنطقة من فض المشاجرة لقيام الرجال الذين ظهروا فى الفيديو المتداول بإغلاق المدخل على النساء.

بدورها، توجهت السيدة سهير عبد الشهيد عبدالفتاح، 65 عاما ومقيمة منطقة تقسيم طرطير، إلى قسم شرطة ثان المنصورة، لتحرير بلاغ تتهم فيه 3 أشخاص بالتعدي عليها وابنتيها، اللاتي أصبن بكدمات وسحجات.

وأكدت المجني عليها، فى بلاغها، أنها تعرضت لـ"ظلم كبير" واعتداء وحشي من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد استأجروا منها شقتها، وذكرت أن المتهمين خالفوا جميع بنود العقد المبرم بينهما، ورفضوا إخلاء الشقة بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، وأن الأمر تطور إلى الاعتداء عليها وعلى بناتها بالضرب والترويع.

من جانبها، أوضحت "إيمان عادل"، إحدى بنات المجني عليها، أن العقار مملوك لوالدها الراحل، وأن والدتها تقيم في الدور الثاني منه، وفي بداية الأمر، كانت العلاقة مع المستأجرين، وهم رجل مسن وزوجته، "طيبة"، غير أن هذه العلاقة سرعان ما تدهورت، بعدما اكتشفت والدتها قيام المستأجرين بـ سرقة التيار الكهربائي من شقة نجلها المغلقة في العقار.

وتابعت: "والدتي اكتشفت إن العداد مش شغال، وكانوا بيسرقوا كهربا من شقة أخويا المقفولة، وقررت تركيب عداد كاش، ومن هنا بدأت المشاكل".

تطور الأمر بعد ذلك لتنتقل إقامة أبناء المستأجر المسن إلى الشقة، ليبدأوا في التعدي اللفظي والتهديدات ضد والدتها، بل ووصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن المنزل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فامتنع المستأجرون عن سداد القيمة الإيجارية لمدة خمسة أشهر متتالية، من أغسطس حتى ديسمبر، ورغم قيام الأسرة بتحرير دعاوى طرد، إلا أنهم تصالحوا وتنازلوا عن القضايا بعد سداد المستأجرين للإيجار المتأخر.

حاولت الأسرة التوصل إلى حل ودي مع المستأجرين، سواء بدفع "خلو" أو التنازل عن الإيجار المتأخر، ولكن المستأجرين رفضوا وتمسكوا بالعقد الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

عادت المشكلة لتتجدد، حيث امتنع المستأجرون مجددًا عن سداد الإيجار بداية من شهر يناير وحتى يوليو الجاري، هذا الوضع دفع الأسرة إلى تحرير محاضر رسمية وإقامة دعوى طرد جديدة، ولكن المفاجأة كانت بتقديم المستأجرين إيصالات مزورة لإثبات السداد، مما دفع الأسرة للطعن بالتزوير على هذه الإيصالات.

بدورها، انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن السبب يعود إلى النزاع على القيمة الإيجارية.

أمرت النيابة العامة بقسم ثان المنصورة، تحت إشراف المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ارتكابهم للاعتداء.

وتجري النيابة حاليًا تحقيقاتها المكثفة، بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.