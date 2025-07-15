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بينهم 3 أطفال.. تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بعد تناول وجبة فاسدة بأسيوط

12:00 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة

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أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة منزلية يُشتبه في فسادها، داخل منزلهم بقرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي وهم يعانون من أعراض حادة تشمل القيء وآلام المعدة، مع اشتباه في تسمم غذائي.

وكشفت التحريات أن المصابين هم: محمد. إ. ت (32 عامًا) - سمر. م. ت (27 عامًا) - هايدي. م. إ (7 أعوام) - زيادة. م. إ (6 أعوام) - مصطفى. م. ت (3 أعوام).

وأفادت الأسرة أن الأعراض بدأت بعد تناول وجبة مكوّنة من "بطاطس وأرز"، يُرجح أنها كانت غير صالحة للاستهلاك. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب التسمم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حالة تسمم تسمم أسرة شرطة ديروط
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