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إصابة سائق في حادث انقلاب بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

01:38 م الإثنين 14 يوليه 2025

أسعاف-أرشفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شخص في العقد الخامس من العمر، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق شارع العريش بجوار الملاحات في نطاق مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تحمل اللوحة المعدنية رقم "ر س ه 9539" في المنطقة المشار إليها، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد جمعة محمد، 47 عامًا، مقيم بمحافظة الشرقية، بكسر في الكتف الأيسر، وجرى نقله إلى مستشفى القنطرة شرق لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الإسماعيلية القنطرة انقلاب سيارة ملاكي شارع العريش
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