الفيوم - حسين فتحى:

في استجابة سريعة من مجلس الوزراء، أجرى أحد المسئولين بالمجلس اتصالًا هاتفيًا بكرم حسين عبد الغني، المقيم بمركز طامية بالفيوم، مؤكدا له أن رئيس الوزراء تابع بنفسه استغاثة الأب بعدم مقدرته على دفع ثلاثة آلاف جنيه، تكاليف وجود توأمه الملتصق بقسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لليوم الواحد.

وقال الآب: "إنه فوجئ باتصال تليفوني من مجلس الوزراء، يؤكد له أن الدولة سترعى كافة تكاليف نقل توأمه وعلاجه بأحد المستشفيات بمنطقة السيدة زينب، وأن هناك سيارة إسعاف مجهزة لنقل التوأم، تحت أشراف طبى متخصص من أكبر أساتذة علاج الأطفال فى مصر".

وأكد الآب، أن استخرج شهادتي ميلاد باسم "مريم، مليكة" لاستكمال الأوراق الثبوتية.

وكان والد التوأم والذي يعمل "سائقا" قد استغاث عبر"مصراوي"، قائلًا: "إن لديه أربعة أبناء بخلاف التوأم، وأنه يطالب وزير الصحة ومحافظ الفيوم بعلاج توأمه الملتصق على نفقة الدولة، خصوصا، وأن المسئولين بمستشفى الفيوم العام، يطلبون منه 3 آلاف جنيه يوميا مصاريف العناية والحضانة التى يرقد بها توأمه حديث الولادة".

كما أشار الأب إلى طلب إشاعات مرتفعة الثمن، وأنه لا يستطيع تحمل هذه النفقات بسبب دخله البسيط وأنفاقه على أسرة مكونة من أربعة أبناء أكبرهم 20 عاما، وأصغرهم 9 سنوات، فضلا عن التوأم الملتصق من الصدر والبطن وهو أنثى، وأوضح أن زوجته ليست قريبة له.

كان فريق من أطباء النساء و التوليد، وجراحة الأطفال بمستشفى الفيوم العام، قد نجح فى استخراج توأم ملتصق من بطن سيدة بالفيوم بعد عملية جراحية معقدة، استمرت حوالي 150 دقيقة وهي المرة الأولى التى تحدث فى الفيوم لاستخراج توأم ملتصق من بطن سيدة.

كانت هدى ج م – 37 عاما، والمقيمة بمركز طامية، قد دخلت مستشفى الفيوم العام، إثر معاناتها من آلام الوضع، حيث جرى الدفع بفريق طبى متخصص ضم استشارى النساء والتوليد والذي ضم كل من: الدكتور ماهر القاضي، علي كحك، حسين غيث، نورا الربيعى، محمد شعبان، صفاء محمد، ومن نواب قسم النساء والتوليد الأطباء كل من: إسراء يوسف، آلاء عادل، طاهر محمود، والدكتور أحمد أبو الحسب أخصائي جراحة الأطفال، وقام بإجراء عملية التخدير الدكتور سيد أبوالنور، إلى جانب مساعدي التمريض.

وذكر الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن بعد إجراء التحاليل والإشعاعات، والتى أثبت أن الأم تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق، لوجود توأم ملتصق من ناحية الصدر والبطن، وهي حالة نادرة تحدث للمرة الأولى بالفيوم، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج التوأم الملتصق بكل دقة دون أن تحدث أي مضاعفات للأم حيث كانت حامل فى الشهر التاسع.

وذكر الدكتور ماجد صلاح القاضي أحد الأطباء الذين شاركوا فى عملية ولادة التوأم الملتصق، أن والدة الطفل سبق وأن أنجبت 4 مرات، وأنها الحالة الخامسة .

وقال "القاضي": "إن أسباب تكوين التوأم الملتصق، يرجع إلى عدم حدوث انقسام سليم، ووجود الجنين فى مشيمة واحدة".

وأشار "القاضي" إلى أن حالة التوأم الملتصق تحدث عندما تنفصل المضغة بصورة جزئية فقط في مرحلة مبكرة من التكوين لتشكِّل جسمين منفصلين. على الرغم من أن الجنينين يتكونان من هذه المضغة، فإنهما يظلان ملتصقين جسديًا، غالبًا في منطقة الصدر أو البطن أو الحوض. ويمكن أن يشترك التوأم الملتصق في عضو داخلي واحد من أعضاء الجسم أو أكثر.

وأضاف "القاضي" أن العديد من التوائم الملتصقين لا يعيشون عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، فإن التطوُّر في العمليات الجراحية والتقنيات الطبية ساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. ويمكن أن تُفصَل التوائم الملتصقة التي تبقى على قيد الحياة بالجراحة.

ويُشار إلى أن نجاح العمليات الجراحية يعتمد على موضع التصاق التوائم، وعدد أعضاء الجسم التي يشترك فيها التوائم ونوعها. كما يعتمد نجاح هذه العمليات على مهارة الفريق الجراحي.

ونوه "القاضي" إلى أنه لا توجد أعراض محددة تشير إلى الحمل بتوأم ملتصق. ولكن كما هو الحال في حالات الحمل بتوائم أخرى، قد ينمو الرحم بسرعة أكبر منه عند الحمل بجنين واحد. كما قد تُصب الحامل بمزيد من التعب والغثيان والقيء في وقت مبكر من الحمل.

وأشار "القاضي" إلى أنه يمكن تشخيص الحمل بتوأم ملتصق في وقت مبكر من الحمل باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، مؤكدا أن والدة التوأم لم تكن تعلم بوجود توأم ملتصق من البطن والصدر داخل أحشائها.