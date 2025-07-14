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مصرع لاعب "فلاي بورد" شهير أثناء عرض استعراضي بالغردقة

12:43 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    مصرع لاعب فلاي بورد شهير أثناء عرض استعراضي بالغردقة (1)
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قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، أثناء استعراض الفلاي بورد بأحد المنتجعات السياحية جنوب مدينة الغردقة.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات يفيد بوقوع حادث سقوط شخص يُدعى "محمود.ع" أثناء لعبة الفلاي بورد بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

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الفلاي بورد المنتجعات السياحية مدينة الغردقة سهل حشيش مستشفى الغردقة العام
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