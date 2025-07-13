كتب - مختار عاشور:

في قلب جنوب سيناء، وبين الجبال الهادئة ومياه خليج العقبة المتلألئة، تختبئ منطقة "رأس شيطان" كواحدة من أكثر وجهات السياحة الروحية والبيئية جذبًا في مصر. بمنازلها البسيطة المصنوعة من الخشب والقش، وطابعها البدائي الذي يعانق الطبيعة دون أن يشوّهها، تحوّلت رأس شيطان إلى ملاذ للسياح الأجانب والمصريين الباحثين عن الهدوء والعزلة وسحر الحياة البسيطة.

- الموقع والسحر الطبيعي

تقع رأس شيطان بين مدينتي نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء، وتطل مباشرة على مياه خليج العقبة الفيروزية، ما يمنحها إطلالة بانورامية تخطف الأنظار. المنطقة محاطة بسلسلة جبال سيناء، التي تُضفي عليها طابعًا فريدًا من الجمال الصامت والهيبة الطبيعية.

ورغم قربها من مدن مشهورة، تحتفظ رأس شيطان بطابعها البكر، فهي ليست مدينة سياحية تقليدية، بل مساحة حرة بين الجبل والبحر، تتيح لزائريها الانفصال التام عن صخب المدن والتكنولوجيا.

- أكواخ القش و"الكوخ"

أشهر ما يميز رأس شيطان هو طراز الإقامة المختلف كليًا. فبدل الفنادق الفاخرة، تنتشر في المنطقة أكواخ من القش والخشب، تُبنى يدويًا، وتطل معظمها على البحر مباشرة. يعيش الزائر ما يُعرف بـ"الكوخ لايف" حيث لا كهرباء دائمة، ولا إنترنت سريع، فقط أنت والطبيعة.

هذا النمط يجذب نوعًا خاصًا من السياح، خاصة الأجانب والرحالة ومحبي التأمل واليوغا، الذين يجدون في رأس شيطان بيئة مثالية للتوازن النفسي واستعادة الصفاء الذهني.

- الأنشطة وروح المكان:

* رأس شيطان ليست فقط مكانًا للإقامة البدائية، بل مركز لأنشطة روحية وتأملية، مثل

* جلسات يوغا عند الشروق والغروب

* مشاهدات فلكية ليلية مذهلة تحت سماء خالية من التلوث

* حفلات نار بدوية في المساء

* أنشطة غطس وسنوركلينج على الشعاب المرجانية القريبة

وتوفر بعض المخيمات وجبات نباتية وأطعمة صحية، تُطهى في أجواء جماعية تبعث الدفء في نفوس الزوّار.

- وجهة مفضلة لعشاق التوثيق

بفضل خلفياتها الطبيعية الخلابة، تُعد رأس شيطان موقعًا مثاليًا للتصوير الفوتوغرافي وتوثيق رحلات السفر. وتنتشر على مواقع التواصل صور لمغامرين ومصورين من جنسيات مختلفة يروون من خلالها تجربتهم في أحضان هذه البقعة الساحرة.

- ملاذ الباحثين عن الهدوء في حضن الطبيعة

وتبقى رأس شيطان واحة فريدة لا تُشبه سواها، تستقطب عشاق الهدوء والبساطة من مختلف أنحاء العالم. بين زرقة الخليج وصمت الجبال، يجد الزائر في هذا المكان ملاذًا حقيقيًا من ضجيج الحياة، وتجربة لا تُنسى تعيد وصل الإنسان بجمال الطبيعة ونقائها.