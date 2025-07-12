فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض الفني في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء استقبال طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية، للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المدارس التي يشملها القبول هذا العام تضم مدرسة التمريض بنات بالمستقبل، ومدرسة التمريض بنين بالمستقبل، ومدرسة التمريض المشتركة بالتل الكبير، إلى جانب مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب. وأكدت أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، داخل كل مدرسة على حدة، ووفقًا لمجموع درجات الطالب وطبقًا لجدول زمني محدد.

وأشارت “مصطفى” إلى أن القبول سيتم وفق ضوابط وقواعد محددة اعتمدتها وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وطبقًا لقواعد تنظيم القبول الصادرة عن قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح، كما شددت على الالتزام بتعليمات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيما يخص تيسير إجراءات القبول وتحقيق الانضباط والشفافية في عملية التقديم، بما يضمن تخريج دفعات جديدة من أطقم التمريض المؤهلة ميدانيًا وعمليًا.

ووفقًا للآلية التي حددتها المديرية، سيتم تقسيم المتقدمين إلى شرائح حسب مجموع الدرجات، حيث تُخصص أول يومين للطلاب الحاصلين على مجموع من 280 إلى 275 درجة، واليومان التاليان للحاصلين على مجموع من 269 إلى 247.5 درجة، على أن تستكمل بقية الشرائح تباعًا لحين اكتمال الأعداد المطلوبة في كل مدرسة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن المديرية حريصة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية في القبول، بما يخدم مستقبل مهنة التمريض في محافظة الإسماعيلية ويدعم المنظومة الصحية بشكل عام.