إغلاق 32 منشأة طبية خاصة فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

استهدفت الحملات 117 منشأة متنوعة، شملت مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعيادات أسنان وعلاج طبيعي، وأسفرت عن تنفيذ 12 قرار غلق فوري لمنشآت تُدار بدون ترخيص أو تخالف اشتراطات التشغيل، إلى جانب إصدار 20 قرار غلق آخر تمهيدًا للتنفيذ.

كما جرى توجيه 36 إنذارًا للمنشآت التي رُصدت بها مخالفات بسيطة أو قصور في الاشتراطات، مع منح أصحابها مهلة زمنية محددة لتلافي الملاحظات وتصحيح الأوضاع، مع التهديد باتخاذ إجراءات الغلق حال عدم الالتزام.