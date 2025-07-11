كفر الشيخ تُسجل إنجازًا طبيًا جديدًا في جراحات الذكورة

كفر الشيخ تُسجل إنجازًا طبيًا جديدًا في جراحات الذ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح فريق طبي متخصص بوحدة جراحات الذكورة والضعف الجنسي بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لتركيب جهاز تعويضي لعلاج أحد المرضى الذين يعانون من ضعف جنسي شديد.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن تلك العملية تعد الخطوة تُعد الأولى من نوعها داخل مستشفيات جامعة كفر الشيخ.



وثمن رئيس الجامعة الجهود الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه كل من: الدكتور طه إسماعيل، والدكتور جمال شمس، مدير عام المستشفيات الجامعية، لتهيئة المناخ الملائم لإجراء العملية بنجاح.

وكشف رئيس الجامعة عن الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، هو من أجرى الجراحة باقتدار بمشاركة الدكتور أحمد البحيري، المدرس المساعد بالقسم.

وأوضح أن قسم التخدير، وعلى رأسه الدكتور إيناس سلطان، المدرس المساعد بقسم التخدير، وفريق التخدير المتميز، شاركوا في العملية، بالإضافة إلى طاقم التمريض بغرفة العمليات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأشار إلى أن دورهم الحيوي من اسباب نجاح العملية، التي نُفذت بأعلى درجات الكفاءة والدقة.

وأكد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية تمثل نقلة نوعية في مجال جراحات الذكورة كما أنها تُعد من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تواكب أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج حالات ضعف الانتصاب.

وأضاف الدكتور طه إسماعيل، أن ذلك الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة للأمل أمام المرضى، ويعكس التزام المستشفيات الجامعية بتقديم رعاية صحية متطورة وفق أعلى المعايير.



ويأتي ذلك لإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة كفر الشيخ في مختلف التخصصات الطبية، تأكيدًا على مكانتها كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع والرعاية الصحية.