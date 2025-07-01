الفيوم – حسين فتحي:

نجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع أهالي عزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، في انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة بحر الغرق، وذلك بعد 24 ساعة من اختفائه.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بغرق الطفل زياد جابر عشري، 12 عامًا، والمقيم بعزبة قلمشاة، أثناء محاولته ملء جركن مياه من الترعة لري مزروعات مجاورة لمقبرة جده.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير الأمن لغرب الفيوم، حيث تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي بدأت أعمال البحث في محيط منطقة العثور على حذاء الطفل بجوار "الموردة"، ليتم في النهاية العثور على جثمانه مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت التحريات التي أجراها المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس مباحث المديرية، أن الطفل انزلقت قدمه أثناء نزوله لملء المياه، فغرق دون أن يتمكن أحد من إنقاذه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.