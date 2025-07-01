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ألسنة الدخان تتصاعد.. حريق يلتهم مخزن خردة في الإسكندرية -صور

10:57 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق هائل اندلع، صباح اليوم الثلاثاء، بمخزن خردة بحي الجمرك، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمخزن بلاستيك بشارع السعادة بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات وسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وكشفت المعاينة نشوب حريق بمخزن بالطابق الأرضي يستخدم لتجميع خردة البلاستيك بالشارع المشار إليه.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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