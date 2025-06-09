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في ختام العيد.. شوارع السويس هادئة والشواطئ والفنادق تكتظ بالزوار

04:06 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    شارع الجيش الرئيس بالسويس بلا مواطنين
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    شارع المرور
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    شاطئ احدى القرى بالسخنة
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    شوارع السويس خالية بسبب حرارة الطقس
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    شواط السخنة قبلة الاسر ورجلات اليوم الواحد
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    شواطئ السخنة
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    ميدان الاربعين بلا ماره
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    هدوء يخيم على السويس بسبب حرارة الطقس
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    زحام في الشاطئ العام رابع ايام العيد
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    الشاطئ العام في السويس (2)
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السويس - حسام الدين أحمد:

خلت شوارع مدينة السويس وضواحي الأحياء من المارة خلال ساعات النهار، بسبب درجات الحرارة المرتفعة، حيث سجلت السويس 36 درجة في الظل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، بينما ساهم ذلك في زيادة الإقبال على القرى والشواطئ في رابع أيام العيد.

وتوافد المواطنون بالسويس، على الشاطئ العام صباح أمس لقضاء نهاية عطلة عيد الأضحى على شاطئ خليج السويس، والاستمتاع بمشاهدة حركة السفن وهي تعبر المدخل الجنوبي للقناة، مع إطلالة واسعة على رأس خليج السويس.

وقال محمود إبراهيم عثمان مدير شاطئ السويس العام " شاطئ السوايسة"، إن الشاطئ يوفر عدة مقومات جعلته الشاطئ الأكثر أمنا في السويس ولم يسجل أي حالة غرق منذ افتتاحه في يوليو 2019.

أما أبرز تلك المقومات هو الموقع الجغرافي للشاطئ ما جعل المياه تكاد تكون بلا أمواج، مع عامود مياه قصير لا يتجاوز 1.5 متر عند أقصى مد، مع وضع حزام عائم يمثل حد أمن لمنطقة السباحة ولا يتخطاه أحد، أما العنصر الأهم فهو فريق من المنقذين المدربين للتعامل مع الحالات الطارئة.

لم يختلف المشهد في القرى السياحية بالعين السخنة، حيث ارتفعت نسبة الإشغال الفندقي رابع أيام العيد إلى 100%، حيث وفرت القرى السياحية والفنادق برامج ترفيهية للأطفال وحفلات ليلية تضمنت عروض فلكلور ورقص التنورة وعروض السمسمية، كما توافدت مئات الأتوبيسات والسيارات على القرى ضمن رحلات اليوم الواحد.

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السويس درجات الحرارة ارتفاع نسبة الرطوبة الطقس
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