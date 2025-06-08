النادي اليوناني ينظم احتفالية لأبناء بورسعيد على ضفة القناة -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم نادي السلام البحري - اليوناني سابقا - احتفالية لأبناء بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على ضفة المجرى الملاحي لقناة السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الاحتفالية، عدداً من الفقرات الفنية والثقافية ومسرح عرائس وشلالات البالونات والمسابقات المختلفة، في ظل أجواء احتفالية وفرحة خاصة بين الأطفال، وحضور كثيف من أبناء بورسعيد ولفيف من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وتفاعل الأطفال مع الفقرات المختلفة خاصة مع العرائس، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، والتسابق على التقاط البالونات.