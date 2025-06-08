أهالي قرية مبارك ينتظرون جثمان سائق محطة وقود العاشر -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

تجمع العشرات من أهالي قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أمام منزل السائق خالد محمد شوقي عبدالعال الملقب بـ" شهيد الشهامة"، وذلك في انتظار وصول جثمانه لتشييعه إلى مثواه الأخير بعد أن وافته المنية متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء قيامه بإعتلاء شاحنة محملة بالبنزين والسير بها مسرعا بعيد عن منطقة مكتظة بالمواطنين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وسيطرت مشاعر الحزن والأسى على أهالي مركز بني عبيد بعد تلقي نبأ وفاة السائق وسط حالة من الصدمة بين الأهل والأصدقاء وكل من عرفوه خاصة انه كان يستعد لزفاف نجله فى 19 يونيو المقبل.

وخيم الحزن الشديد على المركز بأكمله، حيث كان الفقيد يتمتع بسمعة طيبة بين الناس، وعرف بأخلاقه العالية و شهامته ومحبته للجميع.

وحرص عدد كبير من الأهالي على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الفقيد تعرض لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود بالمجاورة 70 في العاشر من رمضان، وأثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال ياسر راشد، أحد أهالي قرية مبارك، إن المتوفي 4 أبناء ثلاث بنات فى عمر 29 عاما، و25 عاما، و19 أما نجله الوحيد فكان يستعد لحفل زفافه فى 19 يونيو المقبل.

وأضاف أن الجميع يعرف الأسطى خالد بشهامته وحسن خلقه وطيبته بين الناس وكان يعمل سائقا على شاحنات نقل الوقود منذ فترة طويلة .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمجرد الانتهاء من الإجراءات بمستشفى أهل مصر.