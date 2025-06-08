حبس طالب جامعي 4 أيام بتهمة دهس سيدة مسنة في طنطا

الغربية- مروة شاهين:

أمرت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا، بحبس طالب بكلية العلوم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تورطه في حادث دهس سيدة مسنة أثناء عبورها شارع النحاس، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع سيدة في العقد السادس من العمر، إثر صدمها بسيارة ملاكي مسرعة دون لوحات معدنية، حيث فر السائق هاربًا من موقع الحادث.

وبعد فحص كاميرات المراقبة وتحريات المباحث، تم تحديد هوية السائق، وتبين أنه طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مستغلًا خلو الشارع من المارة خلال احتفالات عيد الأضحى.

وجرى ضبط المتهم والتحفظ على السيارة لفحصها، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.