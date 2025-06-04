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بالصور- طلاب الإعدادية يحتفلون بانتهاء الامتحانات في القليوبية

02:32 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

احتفل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بانتهاء امتحانات نهاية العام 2025، بعد أداء مادتي الهندسة والحاسب الآلي في آخر أيام الامتحانات أمام المدارس، وأكد الطلاب أن الامتحانات كانت هادئة ومناسبة لمختلف المستويات.

وفي تصريح رسمي، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات بكل هدوء وانضباط، دون حدوث أي مشكلات تعكر صفو العملية الامتحانية.

ونفى مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تُظهر تسريبًا مزعومًا لأسئلة امتحان الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن تلك الصور لا تمت بصلة للامتحان الحقيقي، وإنما هي نماذج استرشادية يتم تداولها بشكل خاطئ.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات ستبدأ فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية لضمان سير التصحيح والنتائج بكفاءة. وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 120,413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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