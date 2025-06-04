المنوفية- أحمد الباهي:

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، بأداء مادتي الهندسة والتربية الدينية، وسط أجواء من الارتياح والفرحة.

وأكد الطلاب أن امتحان الهندسة جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن انتهاء الامتحانات كان بمثابة انفراجة بعد أيام من الضغط والمذاكرة المكثفة.

وشهدت اللجان موقفًا مفاجئًا أضفى أجواء البهجة، حيث جرى توزيع حلويات متنوعة على الطلاب فور خروجهم من اللجان احتفالًا بنهاية الامتحانات وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. كما شملت الهدايا أيضًا المراقبين والملاحظين تقديرًا لجهودهم.

وكان الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قد عقد في وقت سابق اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما أكد وكيل الوزارة أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين في متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.