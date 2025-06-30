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مصرع رضيع غرقًا وإصابة طفلة بلدغة سامة في فرافرة الوادي الجديد

05:59 م الإثنين 30 يونيو 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي طفل رضيع مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، فيما تعرّضت طفلة للدغة عقرب سامّ بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول جثة رضيع إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبيّن أن الطفل يُدعى متولي عوض علي عوض، ويبلغ من العمر عامًا ونصف، ومقيم بالقرية 17 التابعة لمركز الفرافرة، قد توفي غرقًا في بركة لتجميع مياه الشرب أمام منزله بالقرية. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، تعرّضت الطفلة هنا محمود نعيم، وتبلغ من العمر 7 شهور، والمقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، للدغة عقرب سام. وجرى نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث وُصفت حالتها العامة بالمتوسطة، وتم حقنها بمصل العقرب ووُضعت تحت الملاحظة الطبية.

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مصرع رضيع مستشفى الفرافرة لدغة عقرب
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