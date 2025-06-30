وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسوان لإدراجها بتصنيف QS لعام 2026 (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف QS يعكس طفرة في التعليم العالي.

وتسلم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، شهادة إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026، بفئة (+1401)، من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمؤسسة QS لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة QS، بحضور كوكبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان: "إن إدراج جامعة أسوان في هذا التصنيف العالمي يعد إنجازًا تاريخيًا يُجسد الريادة البحثية والأكاديمية بجامعة أسوان في إنجاز أكاديمي غير مسبوق".

وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة عمل دؤوب ورؤية استراتيجية شاملة ركزت على تعزيز جودة التعليم، وتوسيع الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي الموجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل السعي لاحتلال مراكز متقدمة عالمياً، بما يعزز من دورها في الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على مكتب التصنيف الدولي، أن هذا الإدراج في QS يمثل "قفزة نوعية تعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة الأكاديمية والبحثية.

وأضاف "مهلل" أن هذا الإنجاز يبرهن على فعالية "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030"، ودور وزارة التعليم العالي في توفير الدعم الفني والمؤسسي، مشيرًا إلى أن التصنيفات العالمية ليست فقط أرقامًا، بل "أداة لتقييم الأداء الذاتي ورفع الكفاءة المؤسسية والبحثية".

وأختتم "مهلل" تصريحاته بقوله: جامعة أسوان تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكاديمي واعد، مستنيرة برؤية مصر 2030، وعازمة على الاستثمار في رأس المال البشري، والذكاء الاصطناعي، والتخصصات البينية، لتكون مركزًا للتميز والابتكار محليًا ودوليا.