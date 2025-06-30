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قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه

12:34 ص الإثنين 30 يونيو 2025
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    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
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    تشيع جثامين الضحايا (1)
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    تشيع جثامين الضحايا (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

تداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة المنوفية، مقطع فيديو للفقيد "أدهم محمد" سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، أثناء تحركه من أمام منزله في طريقه لموقع انتظار الفتيات للانطلاق بهم إلى مزرعة العنب بقرية الخطاطبة في مدينة السادات، ورافق الفيديو دعوات للفقيد وللفتيات الثمانية عشر، واصفينهم بـ"شهداء" لقمة العيش.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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