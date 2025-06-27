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الرعاية الصحية: انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (صور)

04:43 م الجمعة 27 يونيو 2025
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (1)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (2)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (5)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (6)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (8)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (3)
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    انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد (7)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد حسن سالم، اليوم الجمعة، انتهاء قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي في بورسعيد، بعد إضافة جديدة لـ28 مريض غسيل كلوي واستمرارًا للجهود المكثفة والتنسيق بين الإدارات.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية عقد العديد من الاجتماعات الدورية وورش العمل المكثفة للوقوف على احتياجات التشغيل، وإضافة هذا العدد للجلسات المنتظمة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات هيئة الرعاية، بدلًا من حصولهم عليها فقط في حالات الطوارئ، والتي تهدد الحياة وهو ما كانت تقوم به مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد قبل إضافتهم بصورة تامة على الجلسات المنتظمة والتعايش الكامل على جلسات غسيل كلوي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية على أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليضع حدًا لمعاناة استمرت طويلاً لمرضى الفشل الكلوي الذين كانوا يواجهون تحديات جسيمة في الحصول على جلساتهم العلاجية بصفة منتظمة، والتي عانى منها الكثيرون من عدم توافر جلسات الغسيل الكلوي في القطاع الخاص لعدم قدرته على استيعاب تلك الأعداد.

وأشارت إلى أن هذا النجاح هو نتيجة عمل دؤوب وتوفير المزيد من الأجهزة والقوى البشرية من أطباء وتمريض وباقي الوظائف المساعدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد الدكتور أحمد حسن سالم قوائم انتظار جلسات الغسيل الكلوي بورسعيد
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