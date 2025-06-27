محافظ أسيوط: استلام أدوية وكراسي كهربائية لتوزيعها على المستحقين - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استلام شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمقر فرع التأمين الصحي بمستشفى المبرة؛ تمهيدًا لتوزيعها على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة.

أتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد محيط ديوان عام المحافظة استلام 15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا، وجرى تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة، دعمًا لحقوقهم في التنقل والدمج المجتمعي.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد رسلان، مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل، وكيلا مديرية الصحة، إلى جانب الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والفئات الأولى بالرعاية، بناءً على تقارير المتابعة الميدانية وطلبات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاعين الصحي والاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في هذه المبادرة، ومؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الإمكانات اللازمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع العمل على توفير دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء أسيوط.