إعلان

"سقطت عليها برويطة".. مصرع طالبة ثانوي أثناء توجهها للامتحان بأسوان

01:40 م الخميس 26 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها صباح اليوم الخميس، أثناء توجهها لأداء الامتحان بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وذلك إثر سقوط "برويطة" (عربة نقل مواد بناء) من أعلى عمارة تحت الإنشاء عليها، ما أدى إلى وفاتها وإصابة شقيقها الذي كان يرافقها.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل التخصصي بوصول الطالبة "ع. س" 17 عامًا، مصابة إصابات بالغة، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، كما استقبل المستشفى شقيقها "هيثم"، 19 عامًا، مصابًا بكسر في الذراع وتم حجزه لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن الطالبة كانت في طريقها إلى لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة لأداء امتحان الثانوية العامة، وكان شقيقها يرافقها لتوصيلها، وأثناء مرورهما بأحد الشوارع سقطت عليهما "برويطة" من طابق علوي في عمارة قيد الإنشاء، ما أدى إلى الحادث المروع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبة ثانوي الامتحان أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟