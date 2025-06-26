"سقطت عليها برويطة".. مصرع طالبة ثانوي أثناء توجهها للامتحان بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها صباح اليوم الخميس، أثناء توجهها لأداء الامتحان بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وذلك إثر سقوط "برويطة" (عربة نقل مواد بناء) من أعلى عمارة تحت الإنشاء عليها، ما أدى إلى وفاتها وإصابة شقيقها الذي كان يرافقها.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل التخصصي بوصول الطالبة "ع. س" 17 عامًا، مصابة إصابات بالغة، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، كما استقبل المستشفى شقيقها "هيثم"، 19 عامًا، مصابًا بكسر في الذراع وتم حجزه لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن الطالبة كانت في طريقها إلى لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة لأداء امتحان الثانوية العامة، وكان شقيقها يرافقها لتوصيلها، وأثناء مرورهما بأحد الشوارع سقطت عليهما "برويطة" من طابق علوي في عمارة قيد الإنشاء، ما أدى إلى الحادث المروع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.