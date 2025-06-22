غرق شاب على شاطئ بورسعيد ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى السلام (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب مصرعه، غرقًا، مساء اليوم الأحد، خلال ممارسته السباحة بشاطئ محافظة بورسعيد.

وورد بلاغ إلى شرطة الشاطئ ومرفق الإسعاف، تفيد بتعرض شاب يدعى: أحمد عبده محمد، 20 عامًا، إلى الغرق، فانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم استخراج الجثمان من مياه الشاطئ، ونقله إلى مشرحة مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتشهد شواطئ بورسعيد خلال فصل الصيف إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع تزايد تحذيرات الأجهزة المعنية بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الإنقاذ حفاظًا على سلامة المصطافين.