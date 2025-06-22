إعلان

غرق شاب على شاطئ بورسعيد ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى السلام (صور)

07:46 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    غرق شاب على شاطئ بورسعيد
  • عرض 3 صورة
    غرق شاب على شاطئ بورسعيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب مصرعه، غرقًا، مساء اليوم الأحد، خلال ممارسته السباحة بشاطئ محافظة بورسعيد.

وورد بلاغ إلى شرطة الشاطئ ومرفق الإسعاف، تفيد بتعرض شاب يدعى: أحمد عبده محمد، 20 عامًا، إلى الغرق، فانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم استخراج الجثمان من مياه الشاطئ، ونقله إلى مشرحة مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتشهد شواطئ بورسعيد خلال فصل الصيف إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع تزايد تحذيرات الأجهزة المعنية بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الإنقاذ حفاظًا على سلامة المصطافين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب على شاطئ بورسعيد مصرع شاب غرقا مشرحة مستشفى السلام غرق شاب خلال ممارسته السباحة شاطئ محافظة بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"