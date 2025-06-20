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"صيادلة الإسكندرية" تنظم 3 قوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة- صور

02:24 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    صيادلة الإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة (2)
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    صيادلة الإسكندرية تنظم 3 قوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة (3)
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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، تنظيم ثلاث قوافل طبية موسعة خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وشملت القوافل ثلاث مناطق طبية حيوية هي وسط الإسكندرية، وغرب الإسكندرية، والعجمي، حيث سعت إلى تقديم خدمات صحية مجانية متكاملة لعدد كبير من المواطنين في تلك المناطق، مع التركيز على التخصصات ذات الطلب المرتفع مثل الباطنة، والعظام، والرمد، ورعاية الأطفال والنساء.

وأوضح بيان صادر عن نقابة الصيادلة، أنه جرى صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات، وذلك تحت إشراف طواقم طبية وصيدلانية تطوعية، وفي سياق الدعم اللوجيستي، لعبت لجنة الدواء بالنقابة دورًا محوريًا في إنجاح القوافل، حيث تم توزيع 1340 عبوة دوائية على المناطق المستهدفة، بما يلبي احتياجات المرضى ويساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل.

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نقابة الصيادلة محمد أنسي الشافعي قوافل طبية
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