مفاجآت أثرية في موقع واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

الأقصر ـ محمد محروس:

كشفت مصادر في اللجنة الأثرية المكلفة بفحص موقع الحفر أسفل قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر عن مفاجآت جديدة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

أوضحت المصادر أن اللجنة عثرت على أمفورة رومانية كاملة كانت تستخدم قديمًا لحفظ النبيذ والزيوت، إلى جانب أواني فخارية وقطع طوب أثرية تعود للعصر البطلمي، ما يعزز احتمالية وجود كشف أثري مهم في الموقع.

ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تم العثور أيضًا على معدات تنقيب بدائية مثل الكوريك والمقطف، بالإضافة إلى أدوات إضاءة، وأقنعة أكسجين، وملابس عمل، في مؤشر قوي على وجود نشاط تنقيب غير شرعي جرى بطريقة شبه كاملة تحت الأرض.

وفي ضوء هذه التطورات، أصدرت النيابة العامة بالأقصر قرارًا بندب لجنة أثرية جديدة مكوّنة من ثلاثة خبراء، من بينهم مديران بمعابد الكرنك ومفتش آثار الأقصر، لمعاينة الموقع مجددًا والتحقق من النتائج السابقة، خاصة في ظل تضارب التقييمات بين اللجان المختلفة.

تعود بداية الواقعة إلى عرض قدمته إحدى شركات المقاولات لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل، مقابل الحصول على دعاية مجانية لنشاطها. ورغم أن الموقع المقترح عبارة عن شقتين بمساحة 140 مترًا ضمن عمارة إسكان اجتماعي، وافقت إدارة الثقافة بالأقصر على العرض بشرط الحصول على الموافقات الرسمية من المحافظة ومجلس المدينة.

وفي 25 فبراير الماضي، بدأت الشركة تنفيذ أعمالها، إلى أن وقع هبوط أرضي مفاجئ أمام المبنى، كشف عن وجود حفريات ضخمة، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية واللجان الأثرية على الفور.

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو قد كشف عن الواقعة أمس أثناء قيامه بزيارة مفاجئة للقصر حيث صدر قرار بإحالة عدد كبير من المسؤولين إلى التحقيق العاجل، من بينهم رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، بالإضافة إلى مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بالموقع.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتورطين في الواقعة، حمايةً للمال العام وصونًا للمواقع التراثية ذات القيمة التاريخية.

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