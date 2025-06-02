محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل مشروعات حرفية وتجارية لـ 65 مستفيدًا

بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم تسليم عقود تمويل مشروعات حرفية وتجارية لعدد 65 مستفيدًا ومستفيدة، ضمن محور التمكين الاقتصادي الذي يجري تنفيذه بإشراف وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية.

وخلال الاحتفالية، سلم المحافظ نماذج من عقود التمويل للمستفيدين ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التمكين الإقتصادي، وقدم لهم التهنئة باستلام تمويلات مشروعاتهم، وناقش مع المستفيدين تفاصيل وأنواع المشروعات التي ينفذونها وخططهم المستقبلية للتوسع فيها

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المشروعات تشمل 65 مشروعا بقيمة 30 ألف جنيه لكل مشروع بإجمالي 2 مليون جنيها تقريبا للمرحلة الثانية، وسبقتها المرحلة الأولى والتي جرى خلالها تسليم تمويلات لعدد 85 مشروعا، بإجمالي 4.5 مليون جنيه.