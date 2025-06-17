تصدير 44 ألف طن فوسفات إلى أندونيسيا عبر ميناء سفاجا

جنوب سيناء - رضا السيد:



شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 51 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و568 شاحنة و205 سيارات.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 3720 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3000 طن بضائع، و307 شاحنات و180 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 48 ألف طن بضائع، و 261 شاحنة و 25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية 2 ، ومغادرة السفينة XIE HAI UONG FENG على متنها 44 ألف طن فوسفات تصدير إلى أندونيسيا، وأيضا مغادرة السفينة PELAGOS EXPRESS ، وكان قد شهد الميناء أمس استقبال السفينة PELAGOS EXPRESS، ومغادرة السفن "القاهرة، عمان، الحرية 2 .

و شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 115 شاحنة من خلال وصول وسفر للسفينتين سينا وكوين نفرتيتي.