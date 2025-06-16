تهتم بعلم المصريات.. العثور على جثة أجنبية داخل شقتها بغرب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عُثر على جثة سيدة رومانية الجنسية مشنوقة داخل شقتها بمنطقة البعيرات غرب محافظة الأقصر، في واقعة كشفها تحلل الجثمان.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة.

انتقلت قوة أمنية يرافقها فريق من الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود جثة لسيدة تُدعى "مانتا كلاوديا ماري" (MANTA CLAUDIA MARI)، تبلغ من العمر 57 عامًا، رومانية الجنسية، حيث وُجدت معلّقة بحبل من باب غرفة النوم، وفي حالة تحلل جزئي.

أفادت التحريات الأولية بأن الوفاة يُرجّح أنها ناتجة عن الانتحار، دون وجود شبهة جنائية. كما أوضح الجيران أن السيدة كانت تعيش بمفردها، وتهتم بمجال علم المصريات والآثار، ولم يُلاحظ عليها مؤخرًا أي سلوك مثير للقلق.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى إخطار السفارة الرومانية لإنهاء إجراءات نقل الجثمان أو دفنه.