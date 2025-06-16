إعلان

الأكل بايت من الفرح.. إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي في قنا

02:23 ص الإثنين 16 يونيو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة وأبنائها الثلاثة، باشتباه حالة تسمم غذائي بأعراض تلبك معوي، إثر تناولهم وجبات غذائية متبقية من حفل زفاف شقيقها في دائرة بندر قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بتلبك معوي في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم.

بالفحص تبين إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بحالة تلبك معوي اشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات متبقية من حفل زفاف شقيقها كان بالأمس في بندر قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي إصابة أسرة بتسمم غذائي قنا أمن قنا النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية