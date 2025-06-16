الأكل بايت من الفرح.. إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بتسمم غذائي في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة وأبنائها الثلاثة، باشتباه حالة تسمم غذائي بأعراض تلبك معوي، إثر تناولهم وجبات غذائية متبقية من حفل زفاف شقيقها في دائرة بندر قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بإصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بتلبك معوي في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم.

بالفحص تبين إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة بحالة تلبك معوي اشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات متبقية من حفل زفاف شقيقها كان بالأمس في بندر قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.