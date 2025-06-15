قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة قنا عدد من الاستغاثات والشكاوى تفيد تعطل مستشفى نقادة المركزي عن العمل منذ عام 2017.

وبينت آراء لمواطنين أنه رغم خطة وزارة الصحة بهدمها وبناء بديلا متطورا مكانه فوجئ أهالي مركز نقادة بإلغاء هذه الخطة والاقتصار على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتنفيذ بعد أعمال الصيانة داخل مبنى المستشفى الذي وصفوه بـ"المتهالك".

وبتواصل موقع مصراوي مع مصدر مسئول داخل مديرية الصحة والسكان قال:"صدر قرار إزالة للمستشفى بتاريخ 27 مارس من عام 2017 وبالفعل جرى إخلاؤه وتقديم الخدمة الصحية بمكان مؤقت - طوخ التكاملي".

وأضاف المصدر أن أحد النواب تقدم بطلب إحاطة بطرح صلاحية عدد 2 مبنى ضمن مستشفى نقادة المركزي صالحين للاستخدام، وبناء عليه جرى تشكيل لجنة بقرار المحافظ برقم 774 للمعاينة وتحديد مدى صلاحية تلك المباني للعمل".

أوضح المصدر أن التقرير الفني أفاد أن المبنيين داخل مستشفى نقادة صالحين للعمل على أن يتم ترميمهما وإجراء التدعيمات اللازمة تحت إشراف استشاري هندسي متخصص.

وفي سياق متصل خاطب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، هيئة تنمية الصعيد لتوفير البند المالي لعملية تطوير ورفع كفاءة مستشفى نقادة المركزي، وبالفعل بحسب مصدر، جرى توقيع عقد إنابة بين المحافظة والهيئة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى نقادة المركزي "عدد 2 مبنى المشار إليهم"، بإجمالي مبلغ 20 مليون جنيه خلال 175 يوم من تاريخ الترسية.