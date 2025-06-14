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بالصور- أهالي قرية بأسوان يهدمون وكرا لبيع المخدرات ويشعلون فيه النار

02:41 م السبت 14 يونيو 2025
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    اهالى الطوناب يطاردون تجار المخدرات
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    أهالى الطوناب يهدمون وكر لبيع المخدرات
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    إشعال النار فى وكر لبيع المخدرات بالطوناب
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    أهالى الطوناب يشعلون النار فى وكر لبيع المخدرات
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أسوان – إيهاب عمران:

أقدم العشرات من أهالي قرية الطوناب التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم السبت، على هدم وكر يُستخدم في تجارة المواد المخدرة، وأضرموا النيران في محتوياته، احتجاجًا على تفشي هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع المحلي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بتجمع عدد كبير من الأهالي وتوجههم إلى أحد المنازل الواقعة بأطراف القرية، بعدما ترددت أنباء بين السكان عن استخدامه كنقطة لبيع المخدرات.

ووفقًا لشهود عيان، فقد أقدم الأهالي على اقتحام المنزل، وهدم حوائطه، وأحرقوا ما بداخله، في رسالة واضحة برفضهم لاستمرار تلك الأنشطة التي ساهمت – على حد وصفهم – في تزايد جرائم القتل والسرقة بالمنطقة نتيجة تعاطي المخدرات.

وسرعان ما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الوضع، كما ألقت القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما بإدارة الوكر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها لضبط كافة العناصر المتورطة وتشديد الرقابة على تلك البؤر الإجرامية.



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أسوان قرية بأسوان بيع المخدرات
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