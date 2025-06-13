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إحالة 14 موظفًا بمطبعة أسيوط السرية للنيابة بتهمة تسريب امتحان الجبر

11:35 م الجمعة 13 يونيو 2025

محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إيقاف 14 موظفًا من العاملين بالمطبعة السرية عن العمل لمدة شهرين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية واقعة تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن تداول أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الاثنين الموافق 2 يونيو، قبل انطلاق اللجنة الامتحانية، ما استدعى تأجيل الامتحان إلى يوم الأربعاء 4 يونيو، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت المديرية، أنها فتحت تحقيقًا موسعًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتتبع مصدر التسريب، وأسفرت التحقيقات عن تحديد عدد من الموظفين المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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