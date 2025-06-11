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مقتل 5 وضبط أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بأسوان

06:08 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حملة أمنية بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

قامت مديرية أمن أسوان، والإدارة العامة للمخدرات وقوات الأمن المركزى، بحملة مكبرة فى منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، استهدفت توجيه ضربة مركزة لبؤرة شديدة الخطورة فى تجارة المخدرات والأسلحة.

وأسفرت الحملة عن تصفية 5 عناصر إجرامية، وضبط عنصرين آخرين، بينما أصيب أحد الضباط المشاركين فى الحملة بطلقات نارية وجرى تقديم الخدمة العلاجية له بأحد المستشفيات.

ونجحت الحملة أيضا فى ضبط أسلحة آلية ومتعدد وجرنوف، كما تم بالتوازي ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والتى تمثلت فى الشامبو والحشيش والهيروين ، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وواصلت مديرية أمن أسوان، تنظيم الحملات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، ولا سيما فى الطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطي المخدرات سواء للسائقين أو الركاب، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للاستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها.

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مديرية أمن أسوان الإدارة العامة للمخدرات الأمن المركزى حملة أمنية بأسوان
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