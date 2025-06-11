مصرع 5 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران

قُتل 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، اليوم الأربعاء، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان، أثناء محاولة ضبطهم في منطقة بركة الدماس وسط المدينة، فيما تمكنت القوات من القبض على عنصر سادس وضبط كمية من المخدرات والأسلحة بحوزتهم.

كانت معلومات سرية قد وردت لرئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود بؤرة إجرامية تضم 6 مسجلين خطر، يقومون بترويج المواد المخدرة على عملائهم في منطقة بركة الدماس بمدينة أسوان.

وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط المتهمين، إلا أنهم بادروا بإطلاق الرصاص صوب القوات، ما اضطر القوات إلى الرد والتعامل معهم.

أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع 5 من العناصر الإجرامية، بينما جرى ضبط المتهم السادس، وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة، وسلاح آلي، وعدد من الطلقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.







