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السيطرة على تسريب في خط غاز عمومي بالمنيا

02:11 م الأربعاء 11 يونيو 2025

تسريب في خط غاز

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المنيا- جمال محمد:


سيطرت قوات الحماية المدنية وشركة الغاز الطبيعي، على تسريب بأحد الخطوط العمومية، وقع اليوم الأربعاء، بقرية تلة التابعة لمركز المنيا.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من أهالي قرية تلة، بحدوث تسريب في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرب من مدخل القرية.


انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز الطبيعي والوحدة المحلية تحت إشراف الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا وعلي عبدالظاهر نائب رئيس المدينة، وتم إغلاق المحابس العمومية والسيطرة على التسريب.


كما جرى تشكيل لجنة لعمل الصيانة اللازمة بموقع التسريب، والوقوف على أسبابه وعدم تكرارها.


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تسريب في خط غاز المنيا شركة الغاز الطبيعي
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