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"المعازيم راحوا المستشفى".. تسمم 20 شخصا تناولوا وجبة في فرح بالمنيا

04:26 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 20 شخصاً، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة الغذاء في أحد الأفراح بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً يفيد وصول عدد من المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، يعانون من اشتباه تسمم غذائي، وتظهر عليهم أعراض تقلصات معوية وقىء.

بسؤال المصابين أكدوا تناولهم وجبة طعام في حفل عُرس بقريتهم، بعد أن انتقلوا لتأدية الواجب هناك وتناولوا الغذاء كعادة أهالي القرى، ولكن سرعان ما ظهرت عليهم أثار الإعياء.

وتلقى المصابين الرعاية الطبية، وتم خروجهم من المستشفى، وتم إخطار الصحة لفحص الأغذية التي تناولوها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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