تعليم القليوبية: لا مشاكل خلال امتحانات الدبلومات الفنية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 - 2025 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم لحظة بلحظه، وعلى مدار اليوم، مع جميع غرف عمليات الفرعية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية.

وأوضح "مصطفى عبده"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى الاطمئنان على عدم وجود مشكلات خلال سير العملية الامتحانية.

ووجه "مصطفى عبده"، الشكر لكافة المشاركين بغرفة العمليات الفرعية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة إجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.