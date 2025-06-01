شواهد أثرية وسرداب 9 أمتار.. النيابة تحقق في واقعة قصر ثقافة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

باشرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر التحقيق في واقعة الاشتباه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة مساكن أبو الجود، حيث استمعت لأقوال اللجنة الفنية التي شكّلتها وزارة السياحة والآثار لمعاينة الموقع.

وكشفت المعاينة الميدانية وجود حفرة بعمق 5 أمتار داخل آخر غرفة بالقصر، يتفرع منها سرداب أرضي يزيد طوله على 9 أمتار ويمتد حتى منزل مجاور، في ما رصدته النيابة كدلائل أولية على وجود أعمال حفر يشتبه بأنها لأغراض أثرية. وأكدت اللجنة المختصة أن طبيعة الحفر لا تتصل بأي أعمال فنية أو إنشائية مشروعة داخل القصر، وأن بعض الشواهد تشير إلى احتمال وجود كشف أثري.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الأقصر إن الهبوط الأرضي المفاجئ الذي وقع في شارع أبو الجود هو ما لفت الانتباه إلى الواقعة، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر السرية بدأت داخل القصر الذي يخضع حاليًا لأعمال صيانة وترميم منذ أكثر من 3 أشهر. وأوضح أن شكوى من المواطنين بشأن هبوط بالطريق دفعت الجهات المعنية لمعاينة الموقع، ليُكتشف لاحقًا وجود نشاط حفر غير مصرح به داخل القصر.

وأضاف المصدر أن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أبلغ وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بشكوكه حول وجود عمليات تنقيب غير قانونية داخل القصر، ما دفع الوزير إلى زيارة مفاجئة للموقع، أسفرت عن اكتشاف الحفرة وإحالة المسؤولين عن القصر للتحقيق.

من جانبها، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بفتح تحقيق عاجل في المخالفات التي تم رصدها داخل قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي أجراها وزير الثقافة مؤخرًا، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة.