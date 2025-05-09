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لغز سقوط سيدة من الطابق الخامس بالعبور.. الأمن يكثف جهوده لكشف الحقيقة

10:18 م الجمعة 09 مايو 2025
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    سقوط سيدة من الطابق الخامس
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

فتحت أجهزة الأمن بالقليوبية، تحقيقًا مكثفًا لكشف ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بأحد الأبراج السكنية في مدينة العبور الجديدة، في واقعة يحيط بها الغموض.

فور الإبلاغ عن الحادث، جرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حيث أمر بسرعة كشف الحقيقة وتحديد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أم تحمل شبهة جنائية.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا بالواقعة من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بسقوط سيدة من علو.

انتقل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم وائل عابدين، وبمعاونة النقيب محمد خالد، والنقيب أحمد الكاشف، والنقيب علاء الدين حسين، والنقيب مهاب خميس، إلى موقع الحادث بحي المجد بمدينة العبور الجديدة، وتبين مصرع ربة المنزل في الحال جراء سقوطها من الطابق الخامس بالبرج السكني.

وفي محاولة لكشف الغموض الذي يحيط بالواقعة، يقوم ضباط مباحث القسم حاليًا بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط البرج السكني، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهود العيان وأفراد أسرة المتوفاة، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث واستبعاد أو تأكيد وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارًا باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت تقريرًا مفصلًا من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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سقوط سيدة مدينة العبور أمن القليوبية
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