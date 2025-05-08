الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"

البحيرة - أحمد نصرة:

تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة كفر الدوار يتهم فيه المدعو "م .ص" وشهرته "بعرور" بهتك عرض نجله، في الوقت الذي تحقق نيابة كفر الدوار مع المتهم في اتهامات سابقة بهتك عرض 3 أطفال آخرين وتصويرهم أثناء ذلك.

وكشفت تقارير الطب الشرعي للأطفال الثلاثة في بلاغات الاعتداء الجنسي التى تباشرها النيابة العامة في كفر الدوار، عن وجود اعتداء جنسي وإيلاج فعلي في الأطفال.

وقررت نيابة بندر كفر الدوار، عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان هو الفاعل من عدمه.

كان مسجل خطر تعدى جنسيا على عدد من الأطفال مع تصويرهم وابتزازهم، داخل إحدى صالات البلياردو بمنطقة المهاجرين في كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وحررت أسرة طفل يُدعى "ز.م" 15 عامًا، محضرًا بتعرضه للاعتداء الجنسى من قبل " م ص " مسجل خطر وأكدت أسرة الطفل خلال البلاغ أن المتهم صور الاعتداء الجنسى على نجلهم.

جرى ضبط المتهم بأماكن تواجده، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، كاملة، وبفحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.

عقب انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تلقت النيابة بلاغين من سيدتين أخرتين باعتداء المتهم على طفليهما وتصويرهما في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهما للابتزاز.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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