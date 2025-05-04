قرار جمهوري بتعيين دعاء سيد عميدًا لكلية طب السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة دعاء محمد سيد عميدًا لكلية الطب بجامعة السويس.

وقدم الدكتور أشرف حنيجل، التهنئة للدكتورة دعاء، لثقة القيادة السياسية واختيارها عميدة لواحدة من كليات الطب الواعدة، والتي سيكون لها دور كبير في تحسين الخدمة الطبية بالقطاع الصحي في السويس وجنوب سيناء، إذ انتهى العام الجاري طلاب الدفعة الأولى من الدراسة بالكلية إلى الدراسة بفترة الامتياز والتي تم زيادتها وفقا للنظام الجديد "5+ 2"

وأعربت الدكتورة دعاء عن سيد عن خالص التقدير لثقة القيادة السياسية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة حنيجل على هذه الثقة.

وأكدت عميد كلية الطب، أنها ستبذل أقصى جهدها للرقي بكلية طب السويس الفترة المقبلة لتحقيق رؤية الجامعة والوزارة لتحسين مخرجات التعليم الجامعي، وتطوير وتدريب الخريجين بما يتناسب مع المهام المطلوبة منهم ومتطلبات سوق العمل.