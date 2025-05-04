رامي جمال يُسعد أطفال مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -صور

الأقصر- محمد محروس:

شارك الفنان رامي جمال، الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، احتفالية إنسانية مؤثرة، والتى تأتي ضمن جهود المشاركة المجتمعية لدعم مرضى السرطان نفسيًا ومعنويًا، وتأكيدًا على دور الفن في نشر الأمل بين الأطفال الذين يخوضون رحلة علاج صعبة.

وفي لفتة إنسانية مميزة، شارك الفنان رامي جمال عدد من الأطفال مرضى السرطان، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية أطلقتها شركة استادات بالتعاون مع أندية سيتى كلوب لدعم مرضى السرطان وخاصة الأطفال.

شهدت الاحتفالية أجواء من الفرح والتفاعل، حيث قدّم رامي جمال مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الأطفال وأهاليهم، في لحظات إنسانية مؤثرة عكست قيمة الدعم المعنوي في مسيرة العلاج.

وأكد الفنان رامي جمال خلال الفعالية: " سعيد بوجودي مع الأبطال الحقيقيين الذين يواجهون المرض بصبر وشجاعة ، مؤكدا أن الأطفال مصدر إلهام وأمل، ودوري كفنان إني أكون بجانبهم وأسعدهم ولو للحظة".

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص شركة استادات وأندية سيتى كلوب على دعم مستشفيات شفاء الأورمان من خلال مبادرات متواصلة تستهدف تعزيز الجوانب النفسية والمعنوية للأطفال، والتأكيد على أهمية التكافل المجتمعي.

وأعلنت الجهة المنظمة للاحتفالية، أن هذه الفعالية هي بداية لسلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، تحت شعار: "الأطفال هم أبطال الحكاية"، بهدف دعمهم في رحلتهم مع العلاج وتقديم كل سبل الدعم النفسي والاجتماعي.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، على الدعم المتواصل من شركة استادات، و نادى سيتى كلوب للمستشفى، موجها الشكر والتقدير لهم على دعم الأطفال مرضى السرطان وتنظيم الاحتفالات والفعاليات الفنية ، موضحا أن الفن له دور كبير في إخراج الأطفال المرضى من عزلتهم بسبب المرض لتخفيف الآلام وزيادة نسب الشفاء.