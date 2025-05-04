بعد تراجع مياه السيل.. فتح طريق "السخنة - الزعفرانة" أمام الحركة المرورية

السويس - حسام الدين أحمد:

عادت الحركة المرورية على طريق "السخنة - الزعفرانة" في الاتجاهين، بعد تراجع مياه السيل المنحدرة من جبل الجلالة، ورفع الروبة بشكل جزئي بما يسمح بعبور المركبات بأمان.

وتعرضت منطقة السخنة جنوب السويس لأمطار غزيرة، مساء أمس السبت، أعقبها تصريف مياه الأمطار من مخارير جبل الجلالة، إلى القرى والمنشآت السياحية في المنطقة المواجهة للجبل قبل ملفات السخنة.

وتدفقت منتصف الليل مياه السيل من جبل الجلالة البحرية إلى المنطقة المحصورة بين منتجع موفنبيك وواحة مينا، حيث لا يفصل بين القرى والجبل إلا مسافة الطريق الساحلي الفردي، وحملت مياه السيل الروبة والحجارة لتعبر الطريق منحدرة إلى البحر، بشكل استحال معه توافر الأمان في عبور السيارات.

وأغلقت إدارة مرور السويس الطريق من عند كمين سوميد للقادمين من السويس، وكمين الزعفرانة للقادمين من البحر الأحمر والغردقة، وذلك كإجراء احترازي تجنبا لوقوع حوادث وحرصا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين بالسويس والمنتشرة بمنطقة السخنة، إن معدات ولوادر إدارة الأزمات رفعت الروبة والحجارة من الطريق بعد تراجع مياه السيل، لتيسير الحركة المرورية امام المركبات دون عوائق.

ورفعت محافظة السويس درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، حيث جرى الدفع بالمعدات وسيارات الكسح واللوادر لمنطقة السخنة لرفع أثار السيل وسحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة بالطريق، والتنسيق مع قسم الإنقاذ البري حيث تواجد فريق من رجال الحماية المدنية على أهبة الاستعداد للتدخل حال تعثر عبور أي مركبة، فضلا عن تواجد أطقم الإسعاف لتقديم التأمين الطبي حال حدوث أية طوارئ بموقع السيل.